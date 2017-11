Änderung bei den Chorproben

Der Gesangverein Wildflecken probt ab 13. November nicht mehr montags, sondern jeden Donnerstag um 18.30 Uhr im Sängerheim in der Rothenrainer Straße. Der Projektchor befindet sich in der Probenphase für ein Weihnachtskonzert, das zusammen mit der Kurkapelle am Donnerstag, 21. Dezember, in der Wandelhalle im Staatsbad Brückenau aufgeführt wird. Interessierte Sängerinnen und Sänger haben noch die Möglichkeit, in den Projektchor einzusteigen. sek