Adventszyklus der Herz-Jesu-Gemeinde

Die Pfarrgemeinde Herz-Jesu gestaltet auch in diesem Jahr wieder die Sonntagsgottesdienste um 10 Uhr als Adventszyklus. Mit Symbolen und Meditationen zu den Evangelien beginnen die Gottesdienstbesucher am Sonntag, 3. Dezember, den Weg nach Weihnachten, um ihn dann schrittweise weiterzugehen, bis sie am Heiligen Abend/1. Weihnachtsfeiertag am Ziel angekommen sind. In diesem Jahr wird sie der zunächst leere Futtertrog der Krippe bereits ab dem ersten Adventssonntag begleiten. Symbole für zu Hause sollen die Gemeindemitglieder auch unter der Woche erinnern und begleiten. Der Adventszyklus steht dieses Jahr unter dem Motto "Reingelegt ...", " in die Welt der Angst" (3. Dezember), "in die Welt des leeren Strohs" (10. Dezember), "in die Welt des Leids" (17. Dezember), " in die Welt der Erwartungen", "in unsere Welt", "und auch in mich?" (24. Dezember). sek