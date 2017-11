Adventstreffen der Senioren

Das adventliche Treffen des Seniorenkreises der Pfarrei Unterpreppach findet am Freitag, 1. Dezember, ab 14 Uhr im Musikprobenheim in Unterpreppach statt. Irrtümlich wurde das Treffen in der Gottesdienst-Ordnung eine Woche später angekündigt, teilt SeniorenleiterBruno Deublein mit. Bei der Zusammenkunft am 1. Dezember, geht es neben adventlichen Gedanken auch um das Thema: "Barbarazweige - Hoffnungszeichen im Winter". Dabei sollen Gesang, Unterhaltung und die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Alle Interessierten aus der Pfarrei und der Umgebung sind willkommen. Die Teilnehmer aus Vorbach, Reutersbrunn und Eichelberg treffen sich zum Bilden von Fahrgemeinschaften jeweils um 13.30 Uhr an den örtlichen Schulbushaltestellen, so der Seniorenleiter. red