Adventssingen mit der Klampfengruppe

Zu einer musikalischen Einstimmung auf die Adventszeit laden die Kultur- und Freizeitfreunde Bad Staffelstein am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr ein. Das Mandolinen- und Gitarrenorchester des Vereins, die Klampfengruppe, wird diesmal in der Kirche St. Martin in Döringstadt zu Gast sein und mit ihrem ganz eigenen Klangkörper eine romantische Stunde der Ruhe und inneren Einkehr bereiten. Auch die Weihnachtssänger des Vereins werden wieder einige moderne Weisen beitragen und die Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte, frei nach dem Evangelisten Lukas und natürlich auf "Fränggisch", mit umrahmen. red