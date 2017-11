Adventsmarkt vorgezogen

Rentweinsdorf — Um den Advents- und Weihnachtsmarkt des Sportvereins, der seit vielen Jahren immer als erster Markt dieser Art in der Region stattfindet, scheint das Hickhack beigelegt zu sein. Um den Markt, der jeweils am Volkstrauertag stattfand, der ein weltlicher stiller Feiertag ist , hatte es Schwierigkeiten bei der Genehmigung und entsprechende Einschränkungen gegeben. Er wurde deswegen vom Veranstalter einen Tag vorverlegt und findet nunmehr am Samstag, 18. November, mit zahlreichen Anbietern mit weihnachtlichen Artikeln in der Zeit von 13 bis 20 Uhr im Marktsaal statt.

Die im vergangenen Jahr nicht genehmigte und von allen Besuchern vermisste Bratwurstbude wird dann, neben der Kaffeebar, auch wieder am Marktsaal sein.

Der Reingewinn aus der Veranstaltung kommt wiederum der Jugendarbeit des FC und insbesondere den Prinzengarden zugute.