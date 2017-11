Adventsmarkt mit Musik

Der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Guttenberg lädt am Samstag, 2. Dezember, zum traditionellen Adventsauftakt in der Oberen Dorfstraße ein. Um 18 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst im beheiztem Zelt statt. Anschließend gibt es warme Speisen und eine Glühwein-Brunnenbar. Um 19 Uhr kommt der Nikolaus und verteilt Geschenke an die Kinder. Geboten sind auch Musik und ein Basar mit Adventskränzen und Gestecken sowie handgemachten Töpferartikeln. red