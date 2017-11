Adventsmarkt feiert auf Schloss Weissenstein Premiere

Von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. November, findet der "Pommersfeldener Schlossadvent" auf Schloss Weissenstein statt. Dazu verwandeln sich die Innenhöfe rund um den berühmten Ehrenhof in eine stimmungsvolle Adventslandschaft mit Lichterketten, Christbäumen und Dekorationen. Hunderte von Scheinwerfern setzen ganz besondere Akzente, versprechen die Veranstalter. In dieser Kulisse präsentieren sich rund 100 Verkaufsaussteller und bieten ihre Produkte passend zur Adventszeit an. Die Besucher können zwischen besonderen Dekorations- und Geschenkideen, Schönem und Ausgefallenem aus Handwerk, Kunst und Kulinarik, Schmuck- und Textildesign und Produkten aus anderen passenden Bereichen wählen. Auch Kränze und weihnachtliche Pflanzen gibt es zu kaufen.

Im Rahmenprogramm gibt es Perchtenläufe, Hochstelzengeher, Vorträge, Feuershows, Live-Musik und Kinderprogramm. Außerdem werden kostenlose Schlossführungen angeboten. Geöffnet ist am Freitag und am Samstag jeweils von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. red