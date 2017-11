Adventskranz aus Moos

red



Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Tanja Fröba den Kurs "Moos-Adventskranz - Adventskranz mal anders" an. Dieses Jahr soll es zum Fest ein selbst gemachter Adventskranz sein? Kein Problem. Die Kursteilnehmer verwenden hierzu einfach einmal ein anderes Material als Tannenzweige. Aus Moos, natürlichen Materialien und weihnachtlicher Dekoration wird jeder Teilnehmer seinen eigenen individuellen Adventskranz basteln. Der Kurs findet am Mittwoch, 15. November, um 19 bis 21 Uhr im Feuerwehrhaus in Eila statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder www.vhs-kronach.de