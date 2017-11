Adventskränze selbst gestalten

Die Umweltstation Weismain bietet in der Vorweihnachtszeit unter Anleitung von Marion Berthold einen Kurs zum Selbermachen eines Adventskranzes oder -gestecks aus Naturmaterialien an. Wer möchte, kann Tannenzweige oder Strohkränze mitbringen. Es sind noch Restplätze frei. Es wird eine Teilnehmergebühr erhoben. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 28. November, um 18.30 Uhr in der Gärtnerei Kestel in Weidnitz in Bamberger Straße 22. Anmeldungen nimmt die Umweltstation unter Tel. 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. red