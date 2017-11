Adventskonzert und Benefizaktion

Der Gesangverein "Eintracht" Haard und der Musikverein Haard geben am Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr ein Adventskonzert in der St.-Bartholomäus-Kirche. Anschließend trifft man sich zum Glühweintrinken auf dem Dorfplatz. Der Musikverein übernimmt die Verpflegung und spendet den Reinerlös an die Regenbogenstation Würzburg zugunsten krebskranker Kinder. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung am Musikheim statt. sek