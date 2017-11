Adventskonzert des Chors "Route 16-60"

Der Chor "Route 16-60" präsentiert unter der Leitung von Klaus Bucka ein Adventskonzert. Mit dabei ist der Kinder-/Jugendchor "Redwitzer Ohrwürmer" und das Bläserensemble "16-60-Brass". Die Veranstaltung findet am Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael in Redwitz statt. Der Eintritt ist frei - Spenden sind willkommen. red