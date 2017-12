Adventsfeier für Senioren und Nikolausmarkt

Alle Senioren und Alleinstehenden sind zur Adventsfeier am Freitag, 8. Dezember, ab 14 Uhr im Gemeinschaftsraum in Heubach eingeladen. Bei Kaffee, Tee und weihnachtlichem Gebäck verbringen sie einen kurzweiligen Nachmittag.

Bei der musikalischen Gestaltung unter der Leitung von Helmut Vogel erklingen Akkordeon, Klarinette und Steirische. Der Verein für Gartenbau und Ortskultur hat die Seniorenfeier zeitlich vom Nikolausmarkt in Heubach getrennt, damit so mehr Ruhe und Zeit für Gespräche gegeben sind.



Der Nikolaus kommt

Der elfte Heubacher Nikolausmarkt lädt für Samstag, 9. Dezember, zum Bummeln ein. Er beginnt um 15 Uhr am Platz hinter dem "Haus der Bäuerin". Angeboten werden selbst hergestellte Geschenkartikel von heimischen Ausstellern.

Gegen 16 Uhr spielt der Posaunenchor aus Rentweinsdorf. Der Nikolaus wird für die kleinen Marktbesucher einiges in seinem Sack mitbringen.

Zugunsten der Jugendarbeit werden auch heuer selbst gebackene Plätzchen verkauft.

Für das leibliche Wohl der Besucher gibt es Bratwürste,Waffeln und verschiedene heiße Getränke. Auf zahlreiche Besucher freut sich der Verein für Gartenbau und Ortskultur Heubach. red