Adventsfahrt der Senioren-Union

Die Senioren-Union Bad Kissingen unternimmt am Freitag, 8. Dezember, eine Adventsfahrt nach Bad Wimpfen. Geplant sind eine Stadtführung um 14 Uhr, adventliche Besinnung in der evangelischen Pfarrkirche um 15 Uhr und ein Besuch des Wimpfener Weihnachtsmarktes. Anmeldungen werden in der CSU-Geschäftsstelle entgegengenommen. Die Abfahrtszeiten werden im Bestätigungsschreiben mitgeteilt. sek