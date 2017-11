Adventsbräuche im Wandel

In der zweiten Jahreshälfte befasst sich das Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld (Kreis Bayreuth) mit der Reformation und besonders mit ihren Auswirkungen auf die Fränkische Schweiz.

Gerhard Handschuh hat sich umfassend mit Bräuchen auseinandergesetzt. In seinem Vortrag "Ökumenische Annäherung: Advents- und Weihnachtsbräuche im Wandel" stellt er die dabei gewonnenen Erkenntnisse im Begleitprogramm zur Ausstellung "Luthers langer Arm: Von Katholiken und Protestanten in der Fränkischen Schweiz" im Museum vor. Der Vortrag findet am Mittwoch, 8. November, um 19.30 Uhr im Pfarrheim in Tüchersfeld statt. Als Unkostenbeitrag werden 2,50 Euro erhoben.

Insbesondere in der Vorweihnachtszeit vermischen sich ursprünglich evangelische und katholische Bräuche immer mehr. So ist der 1839 von dem evangelischen Theologen Johann Heinrich Wichern eingeführte Adventskranz heute ebenso in jedem christlichen Haushalt zu finden wie die erst in Folge des Konzils von Trient insbesondere von den Jesuiten wiederbelebte Krippe. Auch das Christkind als Gabenbringer - wohl von Martin Luther anstelle des Nikolaus eingesetzt - hat sich mittlerweile allgemein durchgesetzt, auch wenn allerorten ein (amerikanischer) Weihnachtsmann Einzug hält.

Speziell in Franken lassen sich aber auch weiterhin konfessionelle Unterschiede ausmachen. Der Vortrag geht auf Ursprünge und Entwicklung der vielfältigen Bräuche zur Weihnachtszeit und deren Übernahme in das jeweils andere Bekenntnis ein. red