Adventsbasar in der Schule

Am Donnerstag, 30. November, und Freitag, 1. Dezember, öffnen sich wieder die Türen in der Förderschule und viele Besucher werden zum Advents- und Weihnachtsbasar erwartet. Dann freuen sich die Kinder und Jugendlichen, denn in diesen Tagen finden vielerlei Begegnungen statt und neue Kontakte werden geknüpft. Die Schüler unterhalten ihre Gäste zwei Tage lang mit kleinen Aufführungen oder stehen in ihren Buden, um Selbstgebasteltes oder Selbstgebackenes zu verkaufen. Mit den Einnahmen aus den Verkaufsständen wird die Klassenkasse für den bevorstehenden Schullandheim-Aufenthalt aufgebessert.

Die Eltern aus dem Bastelkreis sind seit Allerheiligen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Auch in diesem Jahr kommt die Stammkundschaft, um sich den besonderen Kranz oder das Gesteck, dekoriert nach individuellen Wünschen, zu sichern. "Wünsche werden wahr", so das Versprechen der Bastelgruppe.

Die Großen aus der Berufsschulstufe bauen mit ihren Lehrern und dem Werkmeister die Weihnachtsstadt in der Aula auf oder sind in der Weihnachtsbäckerei in der Schulküche tätig.

Aus dem Bad Kissinger Stadtwald durften sich die Berufsschulstufenschüler mit Genehmigung von Forstamtsrat Axel Maunz ein paar Bäume für die Weihnachtsstadt holen. In jedem Jahr werden auch Neuigkeiten auf den Verkaufstischen präsentiert. Jeder Cent und jeder Euro kommt den Schülern zugute. Die Neugestaltung des Spielplatzes auf dem Schulgelände soll in diesem Frühjahr endlich in Angriff genommen werden.

Während des Basars sind die Hobbybastler natürlich anwesend. Mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee werden die Besucher verwöhnt. red