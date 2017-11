Advents- und Türkränze binden

sek



Die Volkshochschule Oerlenbach bietet am Mittwoch, 29. November, den Kurs "Tür- und Adventskränze binden" in der Mittelschule, Zimmer 29 (Werkraum), an. Beginn ist um 19 Uhr. Es sind noch Plätze für diesen Kurs frei. Interessierte melden sich bei Vanessa Parente, Tel.: 09725/710 114 oder per E-Mail unter vanessa.parente@oerlenbach.de an.