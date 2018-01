Freunde der klassischen Musik kommen in diesen Tagen in den Einrichtungen des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim in der Fränkischen Schweiz auf ihre Kosten.

Am Sonntag, 3. Dezember, findet im Seniorenzentrum Fränkische Schweiz in der Bahnhofstraße 14 in Ebermannstadt in Zusammenarbeit mit der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation ein adventliches Konzert statt. Unter der Leitung des Tenors Martin Fösel werden Werke von klassischen Komponisten an Piano (Beate Roux) und Violine (Rebecca Wagner) aufgeführt. Beginn ist um 10 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Stiftungskonzert ist am selben Tag um 13 Uhr auch im Seniorenzentrum Martin Luther in Streitberg zu genießen.



Krippenlandschaft

Vor oder nach dem Konzert bietet sich in Streitberg auch die Möglichkeit, die orientalische Krippenlandschaft des Lichtenfelser Krippenbauers Karl Hartmann zu bewundern. Die sieben Meter lange Darstellung mit wechselnden Szenen ist bis Ende Januar im Seniorenzentrum zu sehen. red