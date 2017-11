Adventlicher Nachmittag

Die KAB lädt Mitglieder und Interessierte zum Adventsnachmittag "Advent - freuet Euch, der Herr ist nah" ein. Er findet am 14. Dezember im Katholischen Pfarrheim ab 13.30 bis gegen 16.30 Uhr in Pressig statt.

Nach einem Rorate-Gottesdienst in der Pfarrkirche Herz Jesu in Pressig mit Diözesanpräses Albert Müller und Kreisverbandspräses Herbert Mayer gibt es bei der Adventsfeier im Pfarrheim bei Kaffee und Kuchen Gedanken zum Advent.



Bustransfer möglich

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 8 Euro für KAB Mitglieder sowie 9 Euro für Nichtmitglieder wird am Veranstaltungstag kassiert. Bei ausreichender Teilnehmerzahl wird ein Bus eingesetzt: Der Betrag von zusätzlich 12 Euro pro Person wird ebenfalls am Veranstaltungstag kassiert. Bei der Anmeldung bitte angeben, ob ein Bustransfer gewünscht ist.



Anmeldung

KAB Bildungswerk Bamberg e.V., Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, E-Mail: info@kab-bamberg.de, telefonisch unter 0951/91691-0, per Fax 0951/91691-49. Bitte die Seminar-Nr. 2017-564 angeben. hs