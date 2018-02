Adventliche Töne im Doppelpack

Musik der Advents- und Weihnachtszeit ist am Samstag, 9. Dezember, in der evangelischen Jakobskirche zu Mitwitz mit Solisten und Ensembles der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach zu hören. Mit leicht abgewandeltem Programm findet das Konzert ein zweites Mal in der Seibelsdorfer Kirche am Sonntag, 10. Dezember, statt.

Musizierende der Berufsfachschule für Musik (BfM) wirken ebenfalls mit. Beginn der beiden Konzerte ist jeweils um 17 Uhr.

Bedeutende Komponisten wie Vivaldi, Händel und Fauré werden vom Cello in Begleitung mit Klavier dargeboten.

Werke aus der Renaissance bringt ein Gitarrenensemble zu Gehör. Verschiedene Gesangsensembles bringen neben adventlichen Weisen vokale Glanzlichter, wie z. B. Engelbert Humberdincks Abendsegen aus der Oper "Hänsel und Gretel" zum Vortrag.

Selbstverständlich kommen auch die ganz jungen Musiker zum Auftritt. Vier Klavierbeiträge werden teils vier- bzw. sechshändig vorgetragen. Der Komponist Rolf Zuckowski ist zu nennen. Vier weihnachtliche Weisen werden von einem Klarinettenquartett interpretiert. Das abwechslungsreiche Programm geht mit zwei kurzweiligen alten Meistern voran. Das Blockflötenquartett interpretiert ein Werk von Samuel Scheidt: "hymnus Adventu Domini"



Tschechisches Weihnachtslied

Junge Künstler, vereint in einem Streichquartett, bringen ein tschechisches Weihnachtslied zum Vertrag.

"Hark! The Herald Angels Sing" - mit diesem Lied erklingen Jubeltöne von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Mit einer moderneren Komposition von Peter M. Davies erklingt ein weiteres Gitarrenquartett.

Einen vokalen Schluss- bzw. Höhepunkt wird der Konzertchor der BfM mit dem bekannten Choral "Es kommt ein Schiff geladen" in Bearbeitung von Walter Rein setzen. red