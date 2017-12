Advent rund um St. Elisabeth

Traditionell am ersten Adventswochenende findet der von der IG Interessand veranstaltete Adventsmarkt rund um die Kirche St. Elisabeth im Sand statt. Er wird am Freitag, 1. Dezember, um 16 Uhr von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) eröffnet. Die Öffnungszeiten sind Freitag von 16 bis 20.30 Uhr, Samstag von 11 bis 20.30 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Mehr als 30 überwiegend regionale Aussteller sind während der drei Tage anwesend und präsentieren Kunsthandwerk und hochwertige gewerbliche Produkte. Für Speisen und Getränke sorgen die Gastronomen aus dem Sand. Schmied Hubert Hunstein aus dem Wiesenttal wird mit seiner mobilen Schmiede den interessierten Besuchern die handwerkliche Schmiedekunst näher bringen.

An diesem ersten Adventswochenende wird es in der Kirche St. Elisabeth auch zwei Kulturveranstaltungen geben. Am Freitag findet um 17 Uhr unter dem Motto "Bass im Advent" ein Konzert mit dem Kontrabassisten Christian Hellwich statt, der bekannte und unbekannte Lieder zum Advent in jazzigem oder sonstigem neuen Gewand präsentieren wird. Am Samstag um 20 Uhr laden der Schauspieler Andreas Ulich und Florian Walz an der Orgel unter dem Titel "Spiele uns das schönste Nachtgebet" dazu ein, sich von Musik, Geschichten und Gedichten in einen stillen Adventsabend geleiten zu lassen. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei, Spenden sind erwünscht.

Bevor der Markt am Sonntag zu Ende geht, wird der Nikolaus kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Auch die Pfadfinder des Horst Seeadler Bamberg öffnen parallel zum Adventsmarkt ihre Türen und bieten am Sonntag ab 14 Uhr im Hinterhof des Staub'schen Hauses neben Getränken auch Stockbrot und Selbstgebasteltes an. red