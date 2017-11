Advent im Tierheim

Der Tierschutzverein Bamberg lädt zu seinem Weihnachtsmarkt am Sonntag, 26. November, von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Tierheims Berganza, Rothofer Weg 30, in Gaustadt ein. Neben dem "Wunschbaum" für die Tierheimbewohner darf am Glücksrad gedreht werden. Infos rund um den Honig gibt die Imkerin Jennifer Schön. Der Flohmarkt ist geöffnet. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Tierheim zugute. red