Advent im Schloss

Auf Schloss Weissenstein, Schloss 1 in Pommersfelden, findet vom 17. bis 19. November erstmals ein Schlossadvent statt. In großartiger Atmosphäre sorgen etwa 80 Aussteller für adventliche Stimmung. Der Schlossadvent ist am Freitag und Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr für die Besucher geöffnet. red