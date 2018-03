Adelsdorfer Kämmerer Jakobs wechselt nach Ansbach

Adelsdorf — Als 2013 Christian Jakobs als Kämmerer in die Gemeinde Adelsdorf kam, habe man laut Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) vom Kassenkredit gelebt. Nun, fünf Jahre später, stehe man finanziell gut da. Jakobs war zuständig für die Bereiche Kämmerei, Steueramt, Feuerwehrwesen und Anlagenbuchhaltung. Zum 1. August dieses Jahres wird der 36-Jährige nach Ansbach verabschiedet, wo er die Leitung der Finanzen, Personal und Organisation übernehmen soll.

Eigentlich hatte man in Adelsdorf schon seit mehreren Monaten nach einem stellvertretenden Kämmerer gesucht, der langsam an die Aufgabe herangeführt wird. 18 Bewerbungen gingen zwar in der Gemeinde ein, da Jakobs aber nach Ansbach geht, verschiebt sich die Situation und es wird kein Stellvertreter, sondern vielmehr ein vollwertiger Kämmerer gesucht. "Wir suchen auf allen Schienen", erklärt Wolfgang Mößlein. Demnach habe man neben Anzeigen in Magazinen auch im Internet Werbung für die Stelle geschaltet.

Dabei sind die Aufgaben eines Kämmerers sehr wichtig. Er ist derjenige, der ein Auge über die Finanzen der Gemeinde hat. So auch Jakobs, dessen schwierigste Aufgabe in Adelsdorf die Haushaltskonsolidierung war. Doch bei dem "Mammutakt", wie ihn Jakobs beschreibt, habe auch der Gemeinderat gut mitgezogen.

Generell blickt der Kämmerer auf eine positive Zeit in Adelsdorf zurück: "Die Gemeinde ist ein absolut attraktiver Arbeitgeber - das kann ich sowohl im Vergleich zur Privatwirtschaft, wie auch aus der Erfahrung mit vielen anderen öffentlichen Arbeitgebern in voller Überzeugung sagen". So lobt er vor allem auch Bürgermeister und Gemeinderat, die stets "modern denken und sachorientiert handeln".

Christian Jakobs selbst hat bereits sein Studium in Ansbach absolviert. Noch heute hat er Kontakte nach Ansbach, familiäre Beziehungen führen ihn ebenfalls in den Landkreis.

Für Bürgermeister Karsten Fischkal ist der Weggang hingegen bedauerlich. "Es war ein sehr schöne Zusammenarbeiten", lässt er die fünf Jahre Revue passieren. Ohne Jakobs wäre, so Fischkal, die positive Entwicklung in der Gemeinde nicht möglich gewesen.