Adelsdorfer Bücherei feiert mehrere Jubiläen

In diesem Jahr wird die Adelsdorfer Bücherei 60 Jahre alt: Gefeiert wird das Jubiläum am Sonntag, 29. Oktober, um 10 Uhr mit einen Gottesdienst. Domkapitular Heinrich Hohl kommt dazu eigens aus Bamberg, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarrgemeinde. Gleichzeitig gibt es aber noch etwas anderes zu feiern: Acht Mitarbeiter feiern Arbeitsjubiläum. Seit 40, 25 und 20 Jahren stellen sie sich in den Dienst der Bücherei und

engagieren sich für die Adelsdorfer Bürger. Gemeinsam sind es sage und schreibe 205 Jahre ehrenamtliche Arbeit im Dienst der Kirche. Unmittelbar im Anschluss an den Gottesdienst in St. Stephanus werden sie in der Kirche deshalb mit dem goldenen beziehungsweise silbernen Ehrenzeichen des St.-Michaels-Bundes, dem Fachverband für das kirchliche Büchereiwesen in Bayern, ausgezeichnet. red