Adam und Elkol überzeugen bei Meisterschaft

Dorfen fanden die Oberbayerischen Meisterschaften des Deutschen Budo-Verbandes statt. Dorin Adam aus Ludwigsstadt und Harun-Veysel Elkol aus Kleintettau nahmen für den Shotokan Karate Rennsteig erfolgreich daran teil.

Adam musste im ersten Kampf gleich gegen einen Weltmeister antreten und verlor trotz Dominanz, obwohl die Meinungen in der Halle mehrheitlich anders lauteten. Im Kampf um Platz 3 siegte er aber im Leichtkontakt sehr überlegen. ,,Auch in unserer Sportart werden mitunter Fehler gemacht", sagte Elkol danach. "Aber für mich als Trainer und vor allem für meinen Schützling waren die Kämpfe eine Bestätigung dafür, dass Dorin für die Zukunft jederzeit auch in der oberen Klassen mitkämpfen kann und eine Qualifikation für eine WM in greifbarer Nähe ist."

Der achtfache Weltmeister Harun-Veysel Elkol startete in einer für ihn fremden Disziplin. In der Kategorie Formen führte er die höchste Schwarzgurtkata ,,Unsu" vor, überzeugte auch in dieser Disziplin und gewann den Titel. "Für mich war es ein kleiner Test, dass ich im Formenbereich auch meinen Mann stehen kann, obwohl ich eher zum Kämpfen neige", so Elkol. red