Acht Urenkel gratulierten

Ihren 90. Geburtstag feierte Katharina Schmitt aus Treppendorf. Die Jubilarin wurde in Steinsdorf geboren und wuchs in einem landwirtschaftlich geprägten Elternhaus mit fünf Schwestern und einem Bruder, der im Krieg gefallen ist, auf. Sie musste schon früh sowohl in der Landwirtschaft Verantwortung übernehmen als auch mit Pferden das Grubenholz transportieren. 1953 heiratete sie ihren Ehemann aus Treppendorf, der bereits im Jahre 2009 verstarb.

Die Jubilarin konnte ihren Geburtstag zusammen mit ihren vier Töchtern, sieben Enkelkindern und acht Urenkeln feiern. Zweiter Bürgermeister Peter Pfohlmann überbrachte die Glückwünsche des Marktes Burgebrach und Grüße des Landrates. red