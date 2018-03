Acht Schüler ausgebildet: Die Mittelschule Ebern führt einen Schulsanitätsdienst neu ein

An der Mittelschule sind sie jetzt die "Profis" in Erster Hilfe: Acht Schüler der siebten Jahrgangsstufe sind zu Schulsanitätern ausgebildet worden und stehen ab sofort bei medizinischen Notfällen in der Schule und auf dem Schulgelände zur Verfügung. Sie können Mitschülern, Lehrern oder Besuchern so lange Erste Hilfe leisten, bis der Rettungsdienst eintrifft. Bei einer Schulversammlung in der Aula sind die fünf Mädchen und drei Jungen ihren Mitschülern vorgestellt und offiziell in ihr Amt eingeführt worden.

Dass ein Schulsanitätsdienst hilfreich sein kann, machte Schulleiter Philipp Arnold anhand von Beispielen deutlich, als kürzlich an zwei Tagen hintereinander der Rettungsdienst des BRK an die Schule gerufen worden war, um verletzten und erkrankten Schülern medizinisch zu helfen. Ihnen gehe es inzwischen wieder gut.

Maßgeblichen Anteil am Gelingen des Projektes hat Wolfgang Amend, Fachlehrer für Technik und Wirtschaft. Nach seinem Wechsel von der Mittelschule Hofheim an die Schule in Ebern zum Schuljahr 2017/2018 nahm er sich in Absprache mit der Schulleitung des Schulsanitätsdienstes an. Aus der 7. Jahrgangsstufe erklärten sich Schüler zu einer Mitarbeit bereit. "Ich bin stolz, euch heute unseren Schulsanitätsdienst vorstellen zu dürfen", sagte Amend vor Schülern und Lehrern. Seit Anfang des Jahres hätten sich Megan Dietz, Johanna Schwappach, Lana Schwarz, Anna Steiner, Lea Weis, Elias Endert, Patrick Horn und Yannik Suchy auf diese Aufgabe vorbereitet. Gemeinsam mit Ausbilder Wolfgang Amend absolvierten sie im Eberner Rotkreuzhaus ein Trainingswochenende und treffen sich regelmäßig jeden Freitag in der ersten Pause, um die einzelnen Bausteine der Ersten Hilfe zu üben und zu wiederholen.



Auch andere Schüler in der Pflicht

"Eure Arbeit fordert ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortung", betonte Amend gegenüber den Schulsanitätern, ebenso auch Fertigkeit und Können in Erster Hilfe. Die Mädchen und Jungen werden beispielsweise in den Pausen, bei Schulveranstaltungen (zum Beispiel am Theaterabend), aber auch bei außerschulischen Veranstaltungen tätig.

Die Tatsache, dass es nun an der Mittelschule einen Schulsanitätsdienst gebe, entbinde aber keinen anderen Schüler von der Pflicht, bei einem Notfall Erste Hilfe zu leisten. Der Fachlehrer bat alle Schüler, die Schulsanitäter bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Dabei sollte bei "Einsätzen" innerhalb der Schule von der üblichen Gepflogenheit, mit dem Handy zu fotografieren, Abstand genommen werden. Für die Zukunft sei geplant, jedes Jahr neue "Sanis" in den 7. Klassen auszubilden, so dass man künftig von der siebten bis zur zehnten Klasse über diese Ersthelfer verfüge.

Im Namen des BRK-Kreisverbandes Haßberge überbrachte Rettungssanitäter Michael Will von der Rettungswache Ebern die Glückwünsche zur Einführung des Schulsanitätsdienstes an der Mittelschule. Die Siebtklässler bewiesen mit ihrer Bereitschaft, diesen Dienst zu übernehmen, tolles soziales Engagement. Medizinische Notfälle an Schulen treten immer wieder auf, berichtete Will aus der täglichen Praxis des Rettungsdienstes. Diese könnten von harmlosen Schürfwunden in der Pause bis hin zu Herz-Kreislauf-Stillständen reichen. "Da ist es gut zu wissen, wie man helfen kann." Den Schulsanitätern komme dabei als Ersthelfer eine wichtige Rolle zu, sie seien quasi die "Profis für Erste Hilfe".

Der BRK-Kreisverband hat den Schulsanitätern für ihren Dienst zum Start einen Sanitätsrucksack und weiße Sweatshirts mit dem Logo des Schulsanitätsdienstes darauf gespendet.

Rektor Philipp Arnold wartete noch mit einer Überraschung auf: Er überreichte an Wolfgang Amend eine Urkunde zum Dienstjubiläum für 25 Jahre. red