Abzocke vor verschlossener Tür

Ein betrügerischer Schlüsseldienst war in Lautertal unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, musste ein 68-Jähriger am Ostersamstagvormittag 1233,64 Euro nach einer Türöffnung an einen Schlüsseldienst zahlen. Nachdem sich der Lautertaler ausgesperrt hatte, suchte er sich die Nummer eines Schlüsselnotdienstes aus dem Internet heraus. Über eine Hotline-Nummer verständigte er einen Schlüsseldienst, der nicht ortsansässig war. Mittels einer Flex schnitt der Mitarbeiter zunächst die Blende des Schlosses auf, um an den Schließzylinder heranzukommen. Er wechselte schließlich den Schließzylinder samt Türgriff und Blende. Zwei Tage später brach allerdings der Türgriff, der offensichtlich von minderwertiger Qualität war, ab. Für die Türöffnung und das minderwertige verbaute Material verlangte der Schlüsseldienstmitarbeiter die horrende Summe. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Betrugs. pol