Abtanzen für einen wohltätigen Zweck

"The Cubes", eine Band, zu der sich vor Jahren spontan acht Musiker zusammengeschlossen haben, die miteinander in Birmingham ein Großprojekt realisierten, tritt am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Ernstfarm in Coburg, Kürengrund 80, auf. Zwei der Freizeitmusiker kommen aus dem Vereinigten Königreich, einer aus Stuttgart, vier aus Unter- und einer aus Oberfranken. In ihrem Repertoire sind Rock-Klassiker aus vier Jahrzehnten, von den Beatles über ACDC, Brian Adams, Blink, Amy Winehouse zu finden. Aufgetreten ist die Band schon in der Inntalhalle Rosenheim, Augustinerhalle München, Rosenau in Stuttgart, Saalbach Hinterglemm, Birmingham, Würzburg und London. Einmal im Jahr veranstaltet die Band eine Charity, um für gemeinnützig tätige Vereine Spenden zu sammeln. Der Eintritt ist frei. In diesem Jahr bittet die Band um freiwillige Spenden für den Weissen Ring, der einzig bundesweit tätigen Opferschutzhilfsorganisation, die sich für Opfer von Straftaten einsetzt. Alles hat ein Ziel, sagen die Musiker: Bei bester Rockmusik abtanzen und Spaß haben. hw