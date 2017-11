Abstimmung mit dem Einkaufskorb

Es gibt viele Berufe, in denen die Beschäftigten an Feiertagen arbeiten müssen. Wer denkt an sie?

Kaum eine Diskussion um zusätzliche Ladenöffnungszeiten (zum Beispiel an jedem verkaufsoffenen Sonntag), in denen dieses Argument nicht ins Feld geführt wird: "Wir müssen doch auch - also können die Leute im Handel genauso!"

Dieses Aufrechnen führt zu nichts. Auch nicht in den Debatten, die sich um die Ladenöffnung am Heiligabend-Sonntag drehen.

In kaum einem vergleichbaren Fall hat es jeder so eindeutig selbst in der Hand, seinen Standpunkt klarzumachen, wie an diesem 24. Dezember - sollten doch einige Läden in der Region auf Kundschaft hoffen.

Er kann das Angebot annehmen. Oder es ablehnen.