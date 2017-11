Abstimmen über Pacht

Im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Nüdlingen begrüßte Jagdvorsteher Franz Weber 55 Jagdgenossen. Zusammen mit 33 Vollmachten war eine Gesamtfläche von 726,19 ha vertreten. Hans-Peter Donislreiter, der Vertreter der Unteren Jagdbehörde, nahm an der Versammlung teil, ebenso 1. Bürgermeister Harald Hofmann und 2. Bürgermeister Edgar Thomas.

Die Tagesordnung umfasste lediglich die Punkte, die bei der turnusgemäßen Jagdversammlung im Mai nicht erledigt werden konnten.

Hofmann ging auf den seit 2011 beschlossenen neuen Forstbetriebsplan ein, der dem Klimawandel Rechnung trage. Der beträchtliche Zuschuss, den die Gemeinde für die Anpflanzungen erhalten habe, stehe unter dem Vorbehalt der Rückforderung, wenn nach fünf Jahren weniger als 50 Prozent der Pflanzen vorhanden seien. Allein im Jahre 2016 habe der Zuschuss 60 000 Euro betragen.

In der Versammlung im Mai hatten sich die Beteiligten im Hinblick auf die Verlängerung der Jagdpachtverträge nicht einigen können. Während Christian Pfitzmaier den Antrag auf Neuverpachtung des Reviers östlich der ehemaligen B 19 stellte und ihn zusammen mit seinem Vater Robert begründete, verwies Jagdpächterin Renate Nägle auf ihr jahrzehntelanges Engagement in diesem Gebiet, das als Gemeinschaftsjagdrevier I zur Debatte stand. Über die beiden Anträge - Pachtverlängerung um drei Jahre oder Neuverpachtung - wurde abgestimmt. Es ergab sich eine klare Mehrheit für den Antrag von Renate Nägle. Das Revier Arnulf Eckerts, der aus dem Pachtvertrag ausscheidet, soll Ende März neu verpachtet werden. Das Revier (Nüd. II-Ost) soll öffentlich ausgeschrieben und freihändig vergeben werden. ksta