Abschlussjahrgang 1991/92 trifft sich

25 Jahre nach Schulabschluss 1991/92 war es so weit. Ordentlich Sitzfleisch zeigten rund 50 ehemalige Schulkameraden, die sich jetzt erstmalig beim Jahrgangstreffen ihrer drei neunten Abschlussklassen wiedersahen. "Das Schwierigste war, an die aktuellen Adressen der Leute heranzukommen", sagte Bettina Dinkel, die das Treffen organisierte. Zusammen mit Thorsten Doppelt, Sascha Zuber und Alexandra Stadelmann lud sie alle 85 Klassenklameraden der 9a, 9b und 9c der Herzog-Otto-Hauptschule in Lichtenfels zum Treffen, ein. Auch die beiden Klassenlehrer Edmund Simon und Albertine Beetz kamen. Gleich mehrere der "Ehemaligen" hatten Bilder und Fotos aus der gemeinsamen Schulzeit dabei. Foto: privat