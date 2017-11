Abschluss des Orgelfestivals

Das letzte Konzert im Rahmen des 9. Internationalen Orgelfestivals findet Sonntag, 12. November, um 17 Uhr in der Christuskirche Kronach statt. Margherita Dalla Vecchia (Vicenza) spielt "Italienische Musik der Romantik" von Bossi, Petrali und anderen.

Die Musikerin studierte Orgel an der Musikhochschule Parma und Orgelkomposition sowie Cembalo an der Musikhochschule in Mantova. Dalla Vecchia konzertiert weltweit als Solistin, aber auch mit Chören und Orchestern. Sie ist künstlerische Leiterin des Kulturvereins "Mousikè", der bedeutende Veranstaltungen organisiert, so unter anderem "Progetto Bach", das Michael Radulescu seit 2000 in Vicenza führt.

Der Eintritt zur Kronacher Veranstaltung ist frei. Die Kirche wird geheizt sein. Um eine Spende zur Deckung der Kosten wird gebeten. red