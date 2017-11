Abschied von Mesner Alt

Der Kirchenbauverein Birkach verabschiedete seinen langjährigen Mesner Alfred Alt. Die Verabschiedung fand im Rahmen des Kirchweihgottesdienstes in der Kirche Mariä Unbefleckte Empfängnis statt. Der Vorstand des Katholischen Kirchenbauvereins Birkach, Martin Fischer, bedankte sich im Namen des gesamten Vereins und aller Birkacher Gottesdienstbesucher bei Alfred Alt für seine langjährige Tätigkeit als Mesner in Birkach sehr herzlich.

Fischer erinnerte an die letzten Jahrzehnte, in denen es nicht nur für ihn ein gewohntes Bild war, Alfred Alt in der Sakristei zu sehen, zunächst als Lektor und Vertreter des früheren Mesners und dann später viele Jahre selbst als Mesner der Birkacher Kirche.

Der Vorsitzende zeigt sich sehr erfreut, dass Alfred Alt weiterhin mit seiner Erfahrung und seinem Rat Mitglied der Vorstandschaft des Kirchenbauvereins sein wird. Die Sprecherin der Mesner des Dekanates Burgebrach, Elke Bätz, sprach im Namen der Mesnervereinigung des Erzbistums Bamberg ihren Dank und die Anerkennung für seine langjährige Tätigkeit aus und zeichnete Alfred Alt mit einer Urkunde aus.

In ihrer Laudatio unterstrich Elke Bätz die Bedeutung des Mesner-Dienstes in der Kirche und richtete ihren Dank auch an die Ehefrau und die gesamte Familie von Alfred Alt, da ohne Rückhalt durch die Familie ein solches Ehrenamt nicht zu leisten wäre.

Den Wünschen schloss sich der Ortspfarrer Wolfgang Schmidt an, der sich bei Alfred Alt für die jahrzehntelange Zusammenarbeit herzlich bedankte. Anschließend wurde die neue Birkacher Mesnerin Monika Schneider in ihr Amt eingeführt.

red