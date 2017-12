Abschied nach sieben Jahren

Im Rahmen einer Feier des Lehrerkollegiums und der Stadt Eltmann wurde die bisherige Rektorin der "Johann-Baptist-Graser-Grundschule", Angelika Schmitt, verabschiedet, die zum nächsten Schuljahr an die Grundschule nach Ebelsbach wechselt.

Rektorin Angelika Schmitt hatte im Herbst 2010 die Nachfolge von Rektor Günther Geiling angetreten, der damals in den Ruhestand verabschiedet wurde. Zuvor war sie an der Schule schon Konrektorin. Sie erinnerte bei ihrem Rückblick daran, dass in dieser Zeit die Mensa gebaut wurde und damit auch der Ausbau der Ganztagesschule erfolgt sei.



Dem Namen verpflichtet

In ihrem pädagogischen Handeln sei sie ohne Zweifel sehr von dem Namensgeber der Schule, Johann-Baptist Graser, geprägt worden, der die Kinder stets in den Mittelpunkt seines pädagogischen Handelns stellte und für die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes eintrat. Sein Name habe, wie es bei der Verabschiedung hieß, Bedeutung in der Pädagogik, zumal unter seiner Leitung 150 Schulen gebaut wurden, zumeist im ländlichen Raum.

Die scheidende Schulleiterin dankte der Stadt Eltmann und Bürgermeister Michael Ziegler, der immer der Schule und ihren Belangen gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen sei. Große Anerkennung zollte sie auch ihrem Lehrerkollegium für die große Unterstützung, dem Elternbeirat sowie allen Beteiligten am schulischen Leben.

Konrektorin Barbara Hahn ließ noch einmal in Bildern die sieben Jahre der Amtstätigkeit von Rektorin Angelika Schmitt Revue passieren und streifte dabei die wichtigsten Ereignisse im schulischen Leben und in den Veranstaltungen.

Bürgermeister Michael Ziegler sagte der scheidenden Rektorin namens der Stadt ein herzliches "Dankeschön" für den Einsatz für die Jüngsten der Stadt und bescheinigte der scheidenden Rektorin stets eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, aber auch die Kinder würden sich hier an der Schule sichtlich wohlfühlen. Das spüre man bei den schulischen Veranstaltungen. Mit dem Wechsel an die Grundschule im benachbarten Ebelsbach werde es auch zukünftig noch Berührungspunkte geben. Für ihren weiteren beruflichen Weg wünschte er Angelika Schmitt alles Gute.



Irischer Segensgruß

Für den Elternbeirat sprach Frank Hemmerich Dankes- und Abschiedsworte und Stadtpfarrer Bernhard Öchsner schloss sich namens der Kirchen mit einem Segensgebet an.

Das Lehrerkollegium überreichte ein Geschenk und verband dies als Chor mit der Darbietung eines irischen Segensliedes. Auch die Flötengruppe der Grundschule umrahmte die Feier musikalisch. gg