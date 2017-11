Abriss kurz vor Abschluss

Die Abbrucharbeiten am ehemaligen BRK-Heim in der Hainbrunnenstraße stehen kurz vor dem Abschluss. Dort, wo früher das Seniorenwohnheim des Roten Kreuzes (BRK) stand, werden 42 Eigentumswohnungen in fünfeckigen Häusern entstehen. Insgesamt ist die Grundstücksfläche 9000 Quadratmeter groß. Die Baupläne begeisterten seinerzeit den Leiter des Bauamts, Gerhard Zedler, da die lockere und offene Bauweise Platz für viele Grünflächen bieten soll. Die Wohnungen sollen Anfang 2018 verkauft werden. Foto: E. Nöth