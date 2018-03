"Abkassieren" für Jugendtreff

Es ist kurz vor halb vier. Bürgermeister Heinz Richter betritt den Laden - er hat eine Mission zu erfüllen: Spenden sammeln für den kommunalen Jugendtreff Outback. Eine Spendenbüchse sucht man jedoch vergeblich. Stattdessen führt ihn Filialleiterin Sigrid Bergner hinter die Kasse. Hier wird er nun die nächste Stunde damit verbringen, Waren zu scannen und Kunden abzukassieren. Erfahrungen auf dem Gebiet konnte er bereits sammeln: An der Neueröffnung der Filiale vor fünf Jahren kassierte er für eine neue Rutsche im Freibad.

Alles, was in der folgenden Stunde vom Bürgermeister eingenommen wird, erhält der kommunale Jugendtreff. Die Aktion wurde im Vorfeld groß beworben und so wundert es nicht, dass die Kunden Schlange stehen, um ihren Einkauf zu erledigen und gleichzeitig ihr Geld für die gute Sache zu spenden. Für die Käufer, die von der Aktion nichts mitbekommen haben, betreiben die Mitarbeiterinnen der Neunkirchener DM-Filiale Aufklärungsarbeit. Niemand wird gezwungen zu spenden, freiwillig stellen sich die meisten an der längeren Schlange an.

Unter den wachsamen Augen der Filialleiterin zieht Richter Ware für Ware seiner Kunden über den Scanner. Dass das nicht so schnell geht wie bei den geübten Drogerie-Mitarbeiterinnen, stört die Teilnehmer der Aktion nicht. Geduldig warten sie, bis sie an der Reihe sind. Lächelnd werden die Handgriffe des Kassiers verfolgt, die Stimmung ist heiter. Und einen extra Service gibt es für die Kunden auch: Vanessa Nadler, Gemeindejugendpflegerin und pädagogische Leitung des Jugendtreffs Outback, packt die Einkäufe der Kunden ein. "Ich bin ein bisschen zu klein dafür", scherzt sie, auf den Zehenspitzen stehend, die Arme in einer Papiertüte versenkt. "Aber für unsere Jugend mache ich das natürlich gerne."

Wenn die Einkäufe ordentlich verstaut und ordnungsgemäß abkassiert sind, übergibt sie die Tüten mit einem Lächeln und einem Dankeschön an die Unterstützer der Aktion. Die Gelegenheit nutzend, lädt Frau Nadler die jüngeren Teilnehmer auch gleich zu einem Besuch in den Jugendtreff ein. "Wir möchten ein Großspielgerät anschaffen - höchstwahrscheinlich einen Billardtisch", informiert die Gemeindejugendpflegerin die interessierten Einkäufer.

Um 16.30 Uhr ist die Aktion beendet. Die Kasse wird geschlossen, die Einnahmen werden gezählt. Gespannt warten der Bürgermeister und die Gemeindejugendpflegerin auf das Ergebnis. "Und wie war es so hinter der Kasse?", möchte Nadler von ihrem Chef wissen. "Die Strichcodes zu finden, ist gar nicht so leicht. Ich musste oft erst einmal eine Weile suchen, bevor ich sie scannen konnte. Aber die Kunden waren ja zum Glück geduldig", sagt Richter.

Dann kommt auch schon die Filialleiterin auf die beiden zu und präsentiert das Ergebnis. Stolze 770 Euro konnte der Bürgermeister für die Neunkirchener Jugend einnehmen. Bergner gratuliert und die Jugend kann sich wohl bald über eine neue Attraktion in ihrem Jugendtreff freuen. red