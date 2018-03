Abgestürzt

Am Donnerstag verletzte sich eine 34-jährige Frau beim Bouldern in der Boulderhalle in der Memmelsdorfer Straße. Am Ende ihrer Route hatte sie den Halt verloren und stürzte aus etwa zwei Metern Höhe auf eine Weichbodenmatte. Hierbei verletzte sich die Frau am linken Ellenbogen und musste zur Behandlung ins Klinikum Bamberg gebracht werden. pol