Schaden in Höhe von etwa 12 000 Euro entstand bei einem missglückten Überholmanöver am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 85 bei Ziegelhütten. Gegen 13.45 Uhr war eine Kulmbacherin mit ihrem schwarzen VW in Richtung Weißenbrunn unterwegs. Auf Höhe Ziegelhütten überholte in entgegengesetzter Fahrtrichtung ein Mann mittleren Alters mit seinem Auto einen weißen Lieferwagen.

Der Überholer kam bei seinem Fahrmanöver so dicht an den Wagen der Kulmbacherin heran, dass diese nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte sie die Leitplanke. Der Unfallverursacher macht sich aus dem Staub. Sein Fahrzeug war vermutlich ein dunkler VW Passat oder Golf Variant mit Kulmbacher Kennzeichen. Die Polizeiinspektion Kulmbach bittet unter Telefon 09221/6090 um Hinweise auf den Unfallverursacher. Besonders die Insassen des weißen Lieferwagens wären als Zeugen von großer Bedeutung. pol