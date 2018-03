Abflussgitter beschädigt

Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch an einem Abflussgitter der SB-Waschanlage in der Kronacher Straße. Die Beschädigung dürfte beim Überfahren des Abflussschachtes entstanden sein. Als Tatfahrzeug kommt ein ziemlich schweres Fahrzeug, also ein Lkw oder ein Traktor, in Betracht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen.