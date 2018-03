Ein Abendlob mit Musikmeditation mit Gebeten, Liedern und Texten sowie Orgelimprovisationen passend zur Passionszeit zum Thema: "Der Weg zum Himmel führt in die Tiefe" bietet die Pfarrgemeinde Münnerstadt am Dienstag, 27. März, an. Die Stunde des Ankommens, Innehaltens, Nachdenkens und Weitergehens findet um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. sek