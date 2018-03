Abbau ist im Kreis deutlicher als in der Stadt

Im März kam die bereits im Februar begonnene Frühjahrsbelebung am Arbeits-markt richtig in Schwung, teilt die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg in ihrem aktuellen Bericht mit. Demnach sank im Landkreis Coburg die Arbeitslosenzahl zum Frühlingsauftakt deutlich. In den letzten vier Wochen betrug der Abbau der Arbeitslosigkeit 118 (-6,8 Prozent) auf 1606 Personen. Im Vergleich zum März 2017 waren das 36 Erwerbslose oder 2,2 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote betrug 3,2 Prozent (Vorjahr 3,3 Prozent). Der Arbeitgeberservice konnte in diesem Monat 242 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote aus dem Landkreis entgegennehmen. Das waren 18,8 Prozent weniger (-56) als im März 2017, jedoch 14,2 Prozent mehr als vor zwei Jahren.

Im Stadtgebiet Coburg sank die Zahl der Arbeitslosen zum Frühlingsstart am Arbeitsmarkt um 69 (-5,6 Prozent) auf 1162. Es wurden weniger Menschen entlassen als letztes Jahr (-12,1 Prozent), gleichzeitig fanden mehr eine neue Beschäftigung (+9,4 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit leicht um 39 Personen oder 3,5 Prozent. Der gesamte Anstieg im Vorjahresvergleich entfällt auf den Rechtskreis des SGB II (Langzeitarbeitslose). Die Arbeitslosenquote betrug 5,2 Prozent (Vorjahr 5,0 Prozent).

Im abgelaufenen Monat meldeten die Arbeitgeber aus dem Stadtgebiet 197 sozialversicherungspflichtige Stellen. Das sind 38 weniger (-16,2 Prozent) als vor einem Jahr, jedoch 22,4 Prozent mehr als im März 2016. red