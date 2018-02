Abba Gold zu Gast in Coburg

Sie sind bis heute einer der erfolgreichsten Musikgruppen der Welt: Abba. Für die noch immer zahlreichen Fans der schwedischen Ausnahmeband bietet die Konzert-Show "Abba Gold" die Gelegenheit, den Klang der Band weitgehend originalgetreu erleben zu können. Die Show gastiert am Freitag, 16. Februar, im Coburger Kongresshaus (Beginn: 20 Uhr).



Wie alles begann

Was sich im April 1974 beim "Grand Prix Eurovision de la Chanson" in Brighton ereignete, war für Abba alles andere als ein "Waterloo". Mit ihrem Sieg, der sie weltweit an die Spitze der Charts katapultierte, legten die schwedischen Popkünstler den Grundstein für eine absolute Ausnahmekarriere. Bald erfasste ein wahres Abba-Fieber länderübergreifend und Kontinente umspannend die immer größer werdende Fan-Gemeinde.

Über 375 Millionen verkaufte Tonträger weltweit sowie in mehr als 20 Ländern 124-mal Platz 1 in den jeweiligen Single-Charts und 78-mal Platz 1 in den Album-Charts sprechen eine deutliche Sprache. Heute ist Abba längst zum Mythos geworden, der die Menschen nach wie vor fasziniert und inspiriert. Produzent der Show ist Werner Leonard, seines Zeichens Gründungsmitglied des Palast Orchesters mit seinem Sänger Max Raabe sowie bis Oktober 2013 künstlerischer Leiter und Produzent von "Abba Mania". Damit das Publikum den typischen Abba-Klang möglichst originalgetreu erleben kann, wurde wochenlang im Tonstudio gearbeitet. - Karten im Vorverkauf in der Tageblatt-Geschäftsstelle. ct