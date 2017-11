Ab Samstag gibt es Karten

Der Kartenvorverkauf für das "Weihnachts-Oratorium" von Johann Sebastian Bach - eines der populärsten Werke des ehemaligen Leipziger Thomaskantors - beginnt am Samstag bei Renner & Rehm in Kulmbach, Georg-Hagen-Straße 20. Die "Kulmbacher Kantorei" unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Ingo Hahn führt das für Vokalsolisten, Chor und Orchester konzipierte Werk am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, ab 17 Uhr in Kulmbachs evangelischer Stadtkirche auf. Einlass in die St.-Petri-Kirche ist am Aufführungstag selbst ab 16.15 Uhr. red