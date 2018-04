Ab morgen kein Trinkwasser

Von heute bis Samstag werden in Burkheim Montagearbeiten am Trinkwassernetz durchgeführt. In diesem Zeitraum kann es immer wieder zu Beeinträchtigung der Wasserversorgung kommen.

Abgesperrt werden muss das Trinkwasser voraussichtlich morgen und am Donnerstag, jeweils von 7 bis etwa 15 Uhr.

Betroffen sind von der Maßnahme die Hausnummern 3, 4, 5 und 7 im Lohweg, die Bürgermeister-Kraus-Straße, die Franz-Joseph-Ahles-Straße ab der Hausnummer 2, die Bürgermeister-Püls-Straße und die Tauschendorfer Straße. Das Wasserwerk bittet die Bürger, Vorsorge zu treffen und einen Vorrat an Trinkwasser anzulegen. Auch sollten keine Waschmaschinen oder Geschirrspüler eingeschaltet werden.

Nach den Arbeiten kann es kurzfristig zu Wassertrübungen kommen. Für Rückfragen steht das Wasserwerk unter der Servicenummer 0170/6030329 gerne zur Verfügung.

Zudem ist die Ortsdurchfahrt Burkheim zwischen den Einmündungen Lohweg und Bürgermeister-Püls-Straße diese Woche komplett gesperrt. red