Ab 11.11. regieren wieder die Narren

Bei bereits mehreren Zusammenkünften der Vereinsgemeinschaft Steinberg wurden die Weichen für die diesjährige Faschingssaison gestellt, die traditionell am Faschingsauftakt, 11.11., eingeläutet wird. Um 18.18 Uhr wird sich wiederum eine hoffentlich große Schar wackerer Narren aufmachen, um das Rathaus zu erstürmen und die Schlüsselgewalt aus Händen von Bürgermeisterin Susanne Grebner zu erzwingen. Zudem wird mit der Einführung des neuen Staaberche Prinzenpaares auch das große Geheimnis gelüftet, wer die Nachfolge ihrer königlichen Hoheiten, Prinzessin Silja I.und Prinz Jan I., antreten wird. Herzliche Einladung ergeht hierzu an alle Aktiven, Akteure, die große und kleine Prinzengarde, das "alte" Prinzenpaar und an das gemeine Fußvolk - in Staaberch "Gschwettel" genannt.

Ein dickes Lob der Anwesenden galt - neben weiteren Verantwortlichen der Staaberche Fousanocht - dem langjährigen Faschingsbeauftragten Herbert Agel. Dieser habe bereits enorme Vorarbeit geleistet und ausführliche Planungen angestrebt, damit die nun kurz bevorstehende "Fünfte Jahreszeit" in Steinberg wieder reibungslos verlaufen und zu einem Erfolg auf voller Linie werden könne. Ein großer Dank galt zudem allen Aktiven beziehungsweise Akteuren, die sich mit viel Eifer und Engagement einbrächten, um jedes Jahr die Gäste von Neuem mit gekonnten Auftritten zu begeistern. Traditionell werden auch im nächsten Jahr die Büttenabende am Freitag und Samstag des letzten Faschingswochenendes abgehalten.



"Staaberch Schrubb Schrubb"

Mit dem Rathaussturm und der damit verbundenen Eroberung der Schlüsselgewalt über das Steinberger Rathaus wird in Staaberch wieder die Zeit des Frohsinns und der Glückseligkeit eingeläutet. Unter musikalischer Begleitung des MV Steinberg wird sich der bunte Zug, bestehend aus Verantwortlichen und Aktiven der Staaberche Fousanocht, vom Lebensmittelgeschäft Martin Geiger aus seinen Weg zur Behörde bahnen und dabei lautstark den Schlachtruf "Staaberch Schrubb Schrubb" verkünden. Mit dem Abschiedsprolog des scheidenden Prinzenpaares, der Vorstellung des neuen Prinzenpaares und der Schlüsselübergabe aus Händen von Bürgermeisterin Grebner geht es zu den ersten Höhepunkten der neuen Faschingssaison über. Hierzu ist die Bevölkerung recht herzlich eingeladen. hs