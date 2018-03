Zwölf Entwürfe der Eberner Schüler gewinnen Vorauswahl für den Schulkreisel-Wettbewerb

Andreas Lösch



Hat schon was, wenn man später mal mit seinen Kumpels respektive der Angebeteten, die noch nicht so ganz überzeugt ist, durch den Eberner Schulkreisel fahren und sagen kann: "Jo, den hab' ich gestaltet, als ich zwölf war."

Denn das ist gerade tatsächlich drin für Eberns Schüler: Sie waren in den vergangenen Wochen dazu aufgefordert, Entwürfe einzureichen, die sich thematisch mit dem Standort Ebern als Schulstadt auseinandersetzen. Insgesamt 115 Ideen gestalteten die Schüler der verschiedenen Eberner Schulen aus, darunter Modelle, Zeichnungen und Beschreibungen. Die Stadt Ebern hatte diesen Kreiselwettbewerb ausgerufen und eine Jury einberufen, die die besten Vorschläge auswählte.

Einige sehr pfiffige Ideen seien dabei gewesen, sagte Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann gestern bei der Preisverleihung im Rückert-Gymnasium. Manche davon hätten ihn durchaus beeindruckt, seien aber etwas am Thema vorbeigegangen, wie er schmunzelnd erzählte. So habe sich etwa ein Schüler eine riesige Elvis-Tolle und daneben eine überdimensionierte Haarspraydose in der Kreiselmitte vorgestellt. Ein anderer Entwurf zeigte in Anlehnung an die Konstellation "Europa und der Stier" eine Barbiepuppe, die auf dem Eberner Eber reitet.

In die engere Auswahl schafften es letztlich die Ideen, die sich dem Thema Schulstadt Ebern widmeten und dabei das vielfältige Bildungsangebot verdeutlichten. Darunter waren Lichtinstallationen oder überdimensionierte Buntstifte, die jeweils eine der Schulen symbolisierten. Auch ein Entwurf, der die Grundschule als Basis darstellte und die diversen Bildungswege aufzeigte, fand Gefallen.

Insgesamt wählte die Jury zwölf Vorschläge aus, die nun in einem weiteren Verfahren durch Experten des Staatlichen Bauamts (der Kreisel ist Teil einer Staatsstraße) auch hinsichtlich von Machbarkeit und Verkehrssicherheit beurteilt werden, wie Hennemann erklärte. Der Bürgermeister überreichte den Schülern, die für die Vorauswahl-Gewinnerprojekte verantwortlich zeichnen, eine Ebern-Tasche mit einem Ebern-Buch und einem Gutschein für das städtische Freibad.

"Es ist natürlich ein super Wettbewerb, weil er so nah an den Schulen ist", sowohl in geografischer als auch in thematischer Hinsicht, wie Martin Pöhner, der stellvertretende Schulleiter des Friedrich-Rückert-Gymnasiums, sagte. In den Räumen seiner Schule fand gestern die Preisverleihung durch die Stadt Ebern statt.



Die Gewinner des Wettbewerbs

Als Sieger der Vorauswahl wurden von der Stadt Ebern gekürt: die Klasse 4 c der Grundschule Ebern mit Lehrerin Kerstin Hillmann und Silas Lappe (der Schüler hatte die Grundidee zum Entwurf); mehrere Entwürfe reichte das Rückert-Gymnasium ein, hier wurden prämiert: Patrick Graner und Felix Hartmann (10 b), Jorina und Ricarda Bühler (10 a), Jonas Wagner und Nick Büchner (10 d), Ricarda Bühler (10 a, Einzelteilnahme), Laura Schnelle (10 c), Simon Rothasz (7 a), Lisa Mederle (Q11), Isabell Würstlein (10 b), Selina Hornung und Lucia Kaufmann (10 b); für das Förderzentrum Lebenshilfe gewann der Entwurf von Janina Fritsch. Martin Scherbaum nahm den Preis für die Mittelschule Ebern entgegen.