Zwei Tage Weihnachtsmarkt

Früher schon an später denken - unter diesem Motto entschied der Weilersbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, nach dem großen Erfolg im vergangenen Dezember den Adventsmarkt 2017 auf zwei Tage auszudehnen. Zweiter Bürgermeister Marco Friepes (CSU), der bei der Organisation des Marktes den Hut aufhat, berichtete, dass sich der gemeindliche Sport- und Kulturausschuss ebenfalls dazu entschlossen habe, den Adventsmarkt auf zwei Tage auszudehnen. Vom Sport- und Kulturausschuss wurde deshalb vorgeschlagen, mit dem Adventsmarkt bereits am Samstag, 2. Dezember, zu beginnen und dann auch noch den 3. Dezember mit heranzuziehen.

Den Auftakt soll hier um 15 Uhr ein gemeinsames Konzert, gestaltet durch die Weilersbacher Musikanten und den Musikverein, bilden, informierte Friepes weiter. Beide Vereine hätten bereits zugesagt. Nach dem Konzert soll der Ausschank und der Grill durch die Musikanten und den Gesangverein organisiert und besetzt werden. Die Einnahmen gehen dann an beide Vereine. Am Sonntag, 3. Dezember, soll dann ab 14 Uhr der Adventsmarkt mit einem Familiengottesdienst beginnen. Danach folgen Auftritte des Weihnachtsengels und Aufführungen des Kindergartens. Der Erlös soll diesmal für die Kirchensanierung gestiftet werden. Der Gemeinderat beschloss diesen Vorschlag einstimmig. hit