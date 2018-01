Zwei Premieren im "Baumann"

Im Theater "Das Baumann" in Ziegelhütten stehen einige interessante Termine an: Am 17. und 19. Januar gastiert dort erstmals die Studiobühne Bayreuth mit dem Stück "Wunderübung". Georg Mädl spielt in diesem Werk des bekannten Autos Daniel Glattauer einen Paartherapeuten, der sich an zwei seiner Klienten die Zähne ausbeißt. Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr.Am 20. Januar um 20 Uhr hat das Stück "Indien" Premiere im Baumann. Nicht eben zimperlich geht es zu in diesem Stück des österreichischen Autorenteams Josef Hader und Alfred Dorfer. Georg Mädl und Rüdiger Baumann dürfen sich als Bösel und Fellner auf der Bühne hassen und bedeutsame Erfahrungen machen. Bösel und Fellner sind unterwegs auf Inspektionsreise zu den oberfränkischen Gastronomie-Betrieben. Ihre Aufgabe ist es, auf Mängel hinzuweisen und Informationen zu sammeln für eine neue Tourismus-Broschüre. Während Fellner dem Auftrag mit Sorgfalt nachgeht, interessiert sich Bösel nur für Schnitzel. Fellners unbeholfene Versuche ein Gespräch mit seinem Kollegen in Gang zu bringen, endet in gegenseitigen Beleidigungen und Provokationen. Als alles zu spät zu sein scheint, lässt ein Unglück die beiden zueinander finden und macht sie zu Freunden.Weitere Aufführungen gibt es am 21. und 27. Januar sowie am 3., 4., 5., 10., 11., 12., 18., 19., 25. und 26. Februar. Karten sind erhältlich bei Sintenis Deko&Schenken, Blaicher Straße 25, unter der Telefonnummer 09221/933 93 oder mail@das-baumann.de . red