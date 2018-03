Zwei Pleiten für den TCB

Niederlagen setzte es für die beiden Teams des TC Burgkunstadt am vergangenen Tennis-Spieltag. Die Damen 30 kassierten die Höchststrafe gegen Thurnau und bezogen damit ihre erste Niederlage. Die Herren 60 hielten gegen Weitramsdorf teilweise gut mit, zogen aber mit 2:4 den Kürzeren.



Bezirksklasse 2, Herren 60

TSV Weitramsdorf -

TC Burgkunstadt 4:2

Nach der Niederlage in Melkendorf musste sich die TCB-Senioren auch gegen Weitramsdorf geschlagen geben. Den Burgkunstadtern fehlte auch das Glück, sonst wäre ein Unentschieden möglich gewesen. Jürgen Vonbrunn und auch Herbert Gillig gingen glatt unter. Werner Rebhan gewann sein Match äußerst souverän. Schade war der durchaus vermeidbare Punktverlust von Rainer Kunig, der im Match-Tiebreak mit 9:11 verlor. Auch die Doppelpaarung Padukience/Rebhan besaß die Chance zum Sieg, doch auch sie verlor knapp. Vonbrunn/Kunig sorgten nach der Verletzungsaufgabe ihrer Gegner im zweiten Satz für den zweiten TCB-Punkt.

Ergebnisse: Bauersachs - Vonbrunn 6:1, 6:2; Voigt - Kunig 6:3, 0:6, 11:9; Rösicke - Gillig 6:1, 6:1; Meier - Rebhan 1:6, 1:6; Bauersachs/Voigt - Padukience/Rebhan 6:3, 7:5; Rösicke/Schwab w.o. - Vonbrunn/ Kunig 4:6, 4:1



Bezirksklasse 2, Damen 30

TC Burgkunstadt -

TC Weiß-Blau Thurnau 0:9

Gleich mit vierfachem Ersatz traten die Burgkunstadterinnen gegen den Tabellenführer an und waren somit von vornherein ohne Chance. Die Gäste bestimmten die Begegnung nach Belieben und erspielten den erwartet klaren Erfolg. Gut in Szene setzte sich Barbara Püls, die aber am Ende knapp verlor. Ärgerlich waren die Niederlagen von Franziska Ramming im Einzel im Match-Tiebreak mit 13:15 und im Doppel zusammen mit Sabine Weiss mit 12:14. Die restlichen Begegnungen waren meist eine sichere Angelegenheit der Thurnauerinnen. gi

Ergebnisse: Kunig -Kolb 0:6, 0:6; Püls - V. Gack 3:6, 6:7; Petterich - St. Gack 1:6, 0:6; Vonbrunn - Reichardt 2:6, 2:6; Ramming - Angermann 2:6, 7:5, 13:15; Weiss - Wehrfritz 0:6, 0:6; Kunig/Vonbrunn - Kolb/Reichardt 2:6, 1:6; Püls/Petterich - St. Gack/ Wehrfritz 3:6, 0:6; Ramming/Weiss - Angermann/Zenk 2:6, 6:4, 12:14